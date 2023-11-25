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Recruiting Rouser: What to know about Minnesota's key visitors this weekend

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

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For their regular season finale, Minnesota is expected to host several key visitors both on an unofficial and official visit. Below, Gophers Nation takes a look at a few of those key visitors.

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