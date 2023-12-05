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Recruiting Rouser: What to watch for in December for the Gophers

Bob Donnan-USA TODAY Sports
Bob Donnan-USA TODAY Sports (Bob Donnan-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

The Minnesota Golden Gophers are looking to put the finishing touches on their 2024 recruiting class, are active in the transfer portal, and while doing all that will also be preparing for their Quicklane Bowl matchup against Bowling Green.

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Here are a few key things to watch for in December on the recruiting trail.

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