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Rossi, Ciarrocca preview Nebraska

Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota defensive coordinator Joe Rossi and offensive coordinator Kirk Ciarrocca recap Saturday's win over Rutgers and look ahead to their weekend matchup with Nebraska.

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Joe Rossi - DC

Kirk Ciarrocca - OC

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