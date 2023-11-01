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Rossi, Harbaugh, and players preview Illinois

Sean Williams • Gophers Nation
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Minnesota defensive coordinator Joe Rossi, offensive coordinator Greg Harbaugh, Athan Kaliakmanis, Jah Joyner, and Cody Lindenberg preview the Gophers' upcoming game with Illinois.

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