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South Dakota TE Jett Zabel "loves" visit to Minnesota

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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Among Minnesota's spring game visitors, this weekend was 2024 South Dakota tight end Jett Zabel. It was the first visit to campus for the Pierre standout and one that he came away impressed by.

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