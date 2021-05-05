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basketball
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Target Profile: Ty Rodgers
Jared Halus
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TheGopherReport
Recruiting Analyst
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Minnesota recently extended an offer to small forward Ty Rodgers, a four-star from Grand Blanc, Michigan.
The 6-foot-5, 175-pound guard recently helped his school win their first ever state championship, and has been continuing to turn heads on the AAU circuit.
The Gopher Report takes a closer look at Rodgers below.
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