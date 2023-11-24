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WATCH: Golden Gophers coordinators discuss Wisconsin

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Minnesota Golden Gophers defensive coordinator Joe Rossi and co-offensive coordinator Greg Harbaugh Jr met with the media earlier this week to discuss the Gophers' upcoming matchup against Wisconsin.

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