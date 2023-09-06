News More News
ago football Edit

WATCH: Gophers coordinators preview Eastern Michigan

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!


Minnesota co-offensive coordinator Greg Harbaugh Jr. and defensive coordinator Joe Rossi preview Eastern Michigan.

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- SUBSCRIBE TO LOGoldenGophers

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @JaredHalus, @GopherKaneRob, @LOGoldenGophers

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}