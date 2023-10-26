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WATCH: Minnesota players, coordinators preview Michigan State

Jeff Hanisch-USA TODAY Sports
Jeff Hanisch-USA TODAY Sports (Jeff Hanisch-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

On Wednesday, Minnesota defensive coordinator and co-offensive coordinator Greg Harbaugh Jr discuss the offense and defense ahead of this weekend's matchup against Michigan State while a handful of Gophers players also met with the media.

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DC Joe Rossi, Co-OC Greg Harbaugh Jr preview Michigan State

Defensive coordinator Joe Rossi and co-offensive coordinator Greg Harbaugh Jr discusses their respective units ahead of the Gophers matchup against Michigan State this weekend.

Players preview Michigan State

LB Devon Williams, WR Daniel Jackson, QB Athan Kaliakmanis and DL Jalen Logan-Redding preview Saturday's game.

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