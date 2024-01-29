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What is Minnesota getting in 2026 OL commit Andrew Trout?

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Over the weekend, Minnesota landed their first commitment of the 2026 recruiting cycle in Rocori offensive tackle Andrew Trout. The Cold Springs (MN) native decided to commit to the Gophers after his second visit to Dinkeytown of the month, picking P.J. Fleck and Brian Callahan over the likes of Iowa, Iowa State, and Kansas State.

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