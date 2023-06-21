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What Minnesota is getting in DL commitment Adam Kissayi

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

TGR takes a look at recent Minnesota commitment defensive end Adam Kissayi and what he could bring to the Gophers once he arrives on campus. There's not a ton of tape out there on Kissayi but we'll do our best with what is provided.

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