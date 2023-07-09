News More News
premium-icon
ago football Edit

What Minnesota is getting in RB Ohifame Ijeboi

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Last month, Minnesota picked up their second running back commitment of the 2024 recruiting cycle in William Penn Charter (PA) tailback Ohifame Ijeboi.

The 6-foot-0, 190-pound running back committed to the Gophers over primarily Rutgers but also held offers from Buffalo, Kent State, Nebraska, Northwestern, Temple, Vanderbilt, and Virginia Tech.

You can read more about his commitment to the Gophers here.

"Coach Fleck is the most passionate head coach in college football. I really grew towards him when he gave all the recruits a background story of his life, both football and outside of football. He is the type of head coach you want to play for and give the best version of yourself to."
— Ohifame Ijeboi

THE HIGHLIGHT TAPE:

Below, we break down Ijeboi's game and what he will bring to the Gophers.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}