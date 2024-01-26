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Who is on campus for Minnesota this weekend?

Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Minnesota is set to host a strong group of targets in the 2025 recruiting class on campus this weekend for junior day visits and Gophers Nation previews those visitors below.

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