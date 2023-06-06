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Minnesota Official Visit Profile: DL Jaylin Hicks

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

This weekend, Minnesota will have its first official visit weekend of the month as they host a large group of their commitments as well as uncommitted prospects in Minnesota defensive lineman Wyatt Gilmore, new york cornerback Samuel Madu, and Iowa tight end Jacob Simpson.

Another one of those uncommitted prospects is New york defensive end Jaylin Hicks, someone that the Gophers made a great impression on earlier this spring on an unofficial visit.

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