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Minnesota set to host BYU DB George Udo on official visit later this month

© Troy Taormina-USA TODAY Sports
© Troy Taormina-USA TODAY Sports (© Troy Taormina-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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Minnesota has had plenty of success in the transfer portal over the offseason and P.J. Fleck and the Gophers are not done yet either. After picking up Elon cornerback Tre'von Jones over the weekend, the Gophers are looking once again to add to their backfield.

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