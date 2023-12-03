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Minnesota to face Bowling Green in Quick Lane Bowl
Dylan Callaghan-Croley
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Gophers Nation
Recruiting Writer
The Minnesota Golden Gophers are headed to the Quicklane Bowl in Detroit and will face the Bowling Green Falcons. The bowl game is set for December 26 with a 2:00 p.m. kickoff.
It will be the third time that the Gophers have been in the Quick Lane Bowl since 2015, defeating Central Michigan 21-14 in 2015 and defeating Georgia Tech 34-10 in 2018. The matchup will be the fifth matchup between the two programs all-time. They last met in 2021, a 14-10 win for Bowling Green in Minneapolis. It will be the first time the two programs have met in a bowl game.
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Bowling Green will enter the matchup with a 7-5 overall recording including 5-3 in MAC play. Bowling Green this season started the year with a 2-4 record but won five of their last six to become bowl-eligible.
In the P.J. Fleck era, Minnesota is undefeated in bowl games with a 4-0 record including a 28-20 in last year's Pinstripe Bowl over Syracuse.
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