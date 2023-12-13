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Minnesota to host quarterback transfer for visit this weekend

Matt Krohn-USA TODAY Sports
Matt Krohn-USA TODAY Sports (© Dale Young-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

The Minnesota Golden Gophers have one transfer quarterback commitment from New Hampshire transfer Max Brosmer but are looking to add more depth to their room as well.

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One of their options to add to their room is set to make an official visit to Minneapolis this weekend, Gophers Nation has learned.

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