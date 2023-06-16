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Recruiting Rouser: Who will be the next prospect to commit to Minnesota?

© Jesse Johnson-USA TODAY Sports
© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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As Minnesota's second official visit weekend gets underway, you may be wondering who could be the Golden Gophers' next commitment? After all, the Gophers picked up four commitments last Sunday following their first official visit weekend of the month.

We take a look below at a handful of prospects that we believe could be the answer to that question this weekend or in the near future.

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