PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Three-star safety Micah Rice has Minnesota in Top 3
Sean Williams
•
Gophers Nation
Publisher
Minnesota, Louisville, and Arizona make up the Top 3 schools for Cincinnati (Oh.) Moeller safety Micah Rice, he announced on Saturday evening.
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pbm5lc290YS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvdGhyZWUtc3Rhci1zYWZldHktbWljYWgtcmljZS1oYXMtbWlu
bmVzb3RhLWluLXRvcC0zIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBj
c19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxsJywKICAgIGNz
X2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg
cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv
Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h
c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy
c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz
aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz
LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK
ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0
NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZtaW5uZXNvdGEucml2YWxzLmNvbSUyRm5l
d3MlMkZ0aHJlZS1zdGFyLXNhZmV0eS1taWNhaC1yaWNlLWhhcy1taW5uZXNv
dGEtaW4tdG9wLTMmYzU9MjAyMjczMzExNyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2Zy
PTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4K
Cgo=