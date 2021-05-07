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football
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Four-star DE Eli Hall previews official visit
Sean Williams
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TheGopherReport
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Crest (N.C.) defensive lineman Eli Hall will be one of the higher-profile targets on Minnesota's campus next month.On Tuesday, the Rivals250 prospect announced that he'll be in the Twin Cities on J...
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