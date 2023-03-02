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GOPHERCAST: Predicting Minnesota to land a top 2024 target

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Last night, TGR placed a FutureCast for one of the Minnesota Golden Gophers' top prospects in the 2024 recruiting class. TGR subscribers can find out who we have FutureCasted and why below.

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