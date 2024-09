How did former Minnesota Golden Gophers perform in week one of the 2024 NFL season? Gophers Nation takes a lok at each former Gophers' performance below.

Baltimore Ravens - WR Rashod Bateman / OT Daniel Faalele

Bateman had two receptions on five tagrets for 53 yards including a 38-yard reception in the final minute that gave the Ravens a chance to tie the game.

Chicago Bears - CB Terell Smith

Smith did not record any stats in Chicago 24-17 win over Tennessee.

Dallas Cowboys - TE Brevyn Spann-Ford 

Spann-Ford did not record any stats in week one for the Dallas Cowboys but with starting tight end Jake Furgeson facing a potential major knee injury, Spann-Ford could potentially see an increased role in coming weeks.

Houston Texans - S Eric Murray

Murray did not record any stats in the Texans 29-27 win over Indianapolis.

Jacksonville Jaguars - DE Esezi Otmewo

Otomewo did not record any stats in a 20-17 loss for Jacksonville against the Miami Dolphins.

Los Angeles Chargers - LB Chris Collins

Collins is ont he injured reserve to start the season.

Los Angeles Rams - WR Tyler Johnson

Johnson had a big game against the Los Angeles Rams on Sunday night football with five receptions for 79 yards.

Minnesota Vikings - LB Blake Cashman

Cashman had a big game for the Vikings in their 28-6 win over the New York Giants with six tackles including four solo tackles.

New Orleans Saints - S Jordan Howden

Howden has three tackles, one pass breakup, and one intereception as the New Orleans Saints dominated the Carolina Panthers 47-10.

New York Giants - LB Carter Coughlin, S Tyler Nubin, OC John Michael Schmitz

Nubin was one of the few bright spots in the New York Giants blowout loss to the Minnesota Vikings with seven tackles. Carter Coughlin did not record any stats.

Seattle Seahawks - OLB Boye Mafe

Mafe continues to come into his own, recording four tackles and one sack in a 26-20 win over the Denver Broncos.

San Fransisco 49ers - LB De'Vondre Campbell Sr

Campbell Sr did not record any stats in a 32-19 win for the 49ers.

Tampa Bay Buccaneers - TE Ko Kieft, S Antoine Winfield Jr

Kieft recorded no stats in Tampa Bay's 37-20 win over Washington. Winfield Jr. on the other hand had seven tackles but came out of the game banged up and was seen in a walking boot on Monday.

Tennessee Titans - LB Jack Gibbens

In a 24-17 loss to the Chicago Bears, Gibbens recorded four tackles.

Washington Commanders - CB Benjamin St-Juste

St-Juste was very active in a 37-20 loss for Washington against Tampa Bay, recoridng five tackles and one pass breakup.