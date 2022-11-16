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Inside the Gopher Hole: Theorin Randle, a new tranfer portal target, & more

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Just a month away from Early National Signing Day, we are officially coming down the homestretch of the 2023 recruiting cycle. In this week's latest Inside the Gopher Hole, we take a look at the recent official visit from Theorin Randle, a new transfer portal offer from the Gophers, and early notable visitors for the Gophers' rivalry matchup against Iowa this weekend.

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