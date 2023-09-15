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Insider Trading - Tar Heel Illustrated: A deeper look at North Carolina

Brett Davis-USA TODAY Sports
Brett Davis-USA TODAY Sports (Brett Davis-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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The Minnesota Golden Gophers, on Saturday afternoon, will travel to Durham, North Carolina, to take on the North Carolina Tar Heels as both teams look to improve to 3-0 on the young season. Ahead of this weekend's matchup, Gophers Nation caught up with Andrew Jones of Tar Heels Illustrated to discuss the Tar Heels a little deeper.

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