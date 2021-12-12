Maverick Baranowski Flips To Minnesota

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The Minnesota Gophers are continuing their hot streak this weekend on the recruiting trail.
After landing Cade McConnell earlier today, another big piece has joined the class in Port Orange (FL) linebacker Maverick Baranowski.
Baranowski was committed to Air Force since August, but flipped his pledge to the Gophers after an official visit to Minnesota this weekend.
Baranowski held other offers from Army, Air Force, Kent State, Navy, and Tulsa.
The 6-foot-3, 210-pound linebacker joins Joey Gerlach as linebackers committed in Minnesota's 2022 recruiting class.
Stick with The Gopher Report for more coverage on Baranowski, Minnesota's 2022 recruiting class, and more.
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