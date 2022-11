Minnesota saw a third player in three days enter the transfer portal on Tuesday when third-year defensive back Steven Ortiz Jr announced his intentions to enter the portal when it opens next Monday. Ortiz was the Gophers' highest-rated commitment of the 2021 recruiting class and one of the top recruits of the P.J. Fleck era.

The former four-star recruit did not see time with the Gophers as a true freshman in 2021 before making his collegiate debut this season against Western Illinois. He did not record any stats in his lone game against the Leathernecks.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHdhbnQgdG8gdGhhbmsgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWlubmVz b3RhLCBDb2FjaCBGbGVjayBhbmQgdGhlIGVudGlyZSBzdGFmZiwgYW5kIHRo ZSBwZW9wbGUgb2YgTWlubmVhcG9saXMgZm9yIG15IGV4cGVyaWVuY2UgYXMg YSBHb3BoZXIuIEkgYW0gZm9yZXZlciBncmF0ZWZ1bC48YnI+PGJyPldpdGgg dGhhdCBiZWluZyBzYWlkIEkgZmVlbCBpdCBpcyBpbiBteSBiZXN0IGludGVy ZXN0IGFzIGEgcGxheWVyIGFuZCBhIHBlcnNvbiB0byBlbnRlciB0aGUgdHJh bnNmZXIgcG9ydGFsLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQVllajhqU1Js ViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FZZWo4alNSbFY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg U3RldmVuIE9ydGl6IEpyIChAMXN0ZXZlbm9ydGl6anIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vMXN0ZXZlbm9ydGl6anIvc3RhdHVzLzE1OTc3 MTQ5Njg2NDM3MDI3ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg MjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==