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football
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Minnesota DB Steven Ortiz Jr enters transfer portal
Dylan Callaghan-Croley
•
TheGopherReport
Recruiting Writer
Minnesota saw a third player in three days enter the transfer portal on Tuesday when third-year defensive back Steven Ortiz Jr announced his intentions to enter the portal when it opens next Monday. Ortiz was the Gophers' highest-rated commitment of the 2021 recruiting class and one of the top recruits of the P.J. Fleck era.
The former four-star recruit did not see time with the Gophers as a true freshman in 2021 before making his collegiate debut this season against Western Illinois. He did not record any stats in his lone game against the Leathernecks.
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The Goodyear (AZ) native will have three years of college eligibility remaining at his next program.
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