News More News
{{ timeAgo('2022-11-27 20:50:33 -0600') }} football Edit

Minnesota DL Gage Keys enters transfer portal

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

With the 2022 regular season over and the transfer portal opening in a few days, players across the country are beginning to announce their intentions to enter the transfer portal, which includes the Gophers.

On Sunday, third-year defensive lineman Gage Keys announced his intentions to enter the transfer portal.

The 2019 signee Appeared in eight games in 2022 for the Gophers recording five tackles in the process. In his first two seasons with the program, Keys did not appear in any games for the Gophers.

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @CollegeBBNews

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}