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{{ timeAgo('2022-09-03 13:41:00 -0500') }} football Edit

Minnesota OC Kirk Ciarrocca drops in on top 2024 QB target

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer

Minnesota's coaching staff was on the road Friday after starting their season off on Thursday night with a 38-0 win over the New Mexico State Aggies. Offensive coordinator and quarterbacks coach Kirk Ciarrocca found himself in Nebraska checking in on top 2024 quarterback target Daniel Kaelin.

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