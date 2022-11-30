PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-11-30 13:35:09 -0600') }}
football
Edit
Minnesota OL Cameron James becomes fourth Gopher to enter transfer portal
Dylan Callaghan-Croley
•
TheGopherReport
Recruiting Writer
A fourth Minnesota Golden Gopher has entered the transfer portal since the end of the 2022 regular season. On Wednesday, offensive lineman Cameron James entered the transfer portal after spending two years with the program.
The former three-star recruit out of Chicago failed to see game time during his two years on campus with the Gophers.
FOLLOW ALONG WITH OUR TRANSFER PORTAL TRACKER THREAD!
"I want to thank the University of Minnesota, Coach Fleck, the entire staff, and my teammates for making my experience as a Gopher one to remember," James said on Twitter on Wednesday. "I am truly grateful. With that being said, I have decided to enter the transfer portal with four years of eligibility left."
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdhbnQgdG8gdGhhbmsgVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWlubmVz
b3RhLCBDb2FjaCBmbGVjayBhbmQgdGhlIGVudGlyZSBzdGFmZiwgYW5kIG15
IHRlYW1tYXRlcyBmb3IgbWFraW5nIG15IGV4cGVyaWVuY2UgYXMgYSBnb3Bo
ZXIgb25lIHRvIHJlbWVtYmVyLiBJIGFtIHRydWx5IGdyYXRlZnVsLiBXaXRo
IHRoYXQgYmVpbmcgc2FpZCwgSSBoYXZlIGRlY2lkZWQgdG8gZW50ZXIgdGhl
IHRyYW5zZmVyIHBvcnRhbCB3aXRoIDQgeWVhcnMgb2YgZWxpZ2liaWxpdHkg
bGVmdC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BHcGpqWGp0TWYiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9QR3BqalhqdE1mPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENhbWVyb24g
SmFtZXMgKEBDYW1lcm9uamFtZXM4NykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9DYW1lcm9uamFtZXM4Ny9zdGF0dXMvMTU5Nzk5NzU3NTU1MDE0
MDQxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAzMCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pbm5lc290YS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvbWlubmVzb3RhLW9sLWNhbWVyb24tamFtZXMtYmVjb21lcy1m
b3VydGgtZ29waGVyLXRvLWVudGVyLXRyYW5zZmVyLXBvcnRhbCIKICB9KTsK
ICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVs
ZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlU
YWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBs
b2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBh
bHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRw
czovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5v
ZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxu
b3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNl
YXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZt
aW5uZXNvdGEucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZtaW5uZXNvdGEtb2wtY2Ft
ZXJvbi1qYW1lcy1iZWNvbWVzLWZvdXJ0aC1nb3BoZXItdG8tZW50ZXItdHJh
bnNmZXItcG9ydGFsJmM1PTIwMjI3MzMxMTcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNm
cj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+
CgoK