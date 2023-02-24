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Minnesota Recruiting Rouser: End of February updates

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ
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To say it's been a quiet month on the recruiting trail would be a bit of an understatement. With the entirety of the month being a dead period, it's been slow going outside offers being extended.

That being said, as business is about to pick up in the next few weeks, this offers a great time to take a look at where things stand for Minnesota as we enter the last days of February and where things may be leading to in March and more.

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