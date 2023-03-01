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{{ timeAgo('2023-03-01 07:50:41 -0600') }} football Edit

Minnesota set to host prospects on Wednesday as dead period ends

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

The dead period is over and schools across the country can officially welcome 2024 prospects back onto their campuses. P.J. Fleck and the Golden Gophers are not wasting anytime as TGR has confirmed at least three visitors will be on campus Wednesday.

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In-state offensive lineman Emerson Mandell will be on campus on Wednesday .
In-state offensive lineman Emerson Mandell will be on campus on Wednesday . (Rivals.com)
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