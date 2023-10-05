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Minnesota vs. Michigan: Five Wolverines the Gophers need to watch for

© Junfu Han / USA TODAY NETWORK
© Junfu Han / USA TODAY NETWORK (© Junfu Han / USA TODAY NETWORK)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

The Minnesota Golden Gophers are set to host the country's No. 2 team on Saturday evening in the Michigan Wolverines. The Golden Gophers will have the cards stacked against them and if they hope to pull off the upset, they'll need to keep track of the five Wolverines below.

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