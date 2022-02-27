 TheGopherReport - Offer Roundup: February 21-27
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Offer Roundup: February 21-27

Jared Halus • TheGopherReport
Recruiting Analyst
@JaredHalus

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MORE: Previewing Minnesota vs Indiana | Minnesota interested in LB Christian McKinney | 2023 K David Olano Details Jr Day Visit

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