 Minnesota Gophers Football - P.J. Fleck previews spring football
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P.J. Fleck previews spring football

Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota head coach P.J. Fleck previews the Gophers' upcoming spring practice and storylines to follow throughout. TGR has more in-depth discussion on Tuesday's presser in our message board, INSIDE GOPHER NATION.

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