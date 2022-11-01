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Player Press Conferences: Nebraska Week

Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota players Tanner Morgan, Daniel Jackson, Jordan Howden, and Mariano Sori-Marin recap their win over Rutgers and preview Saturday's matchup with Nebraska.

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Daniel Jackson, WR

Jordan Howden - DB

Mariano Sori-Marin - LB

Tanner Morgan - QB

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