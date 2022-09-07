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Players preview Saturday's showdown with Western Illinois

Sean Williams • TheGopherReport
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Minnesota quarterback Tanner Morgan, offensive lineman John Michael Schmitz, linebacker Braelin Oliver, and safety Jordan Howden recap the Gophers week one win over New Mexico State and preview Saturday's matchup with Western Illinois.

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Tanner Morgan:

John Michael Schmitz:

Braelin Oliver:

Jordan Howden:

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