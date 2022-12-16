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{{ timeAgo('2022-12-16 09:35:04 -0600') }} football Edit

TGR Mailbag (12/16): Weekend visitors, best fits, kickers, safeties & more

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Happy Friday TGR subscribers, we've made it through another work week. First of all, since we haven't already, I would like to wish everyone a happy holiday season! That being said, earlier this week, I asked everyone to drop in their questions for this mailbag and you guys came through!

Let's not waste any time, however, let's get right into your questions and my answers.

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© Jesse Johnson-USA TODAY Sports (© Jesse Johnson-USA TODAY Sports)
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