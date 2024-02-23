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Trio of prospects in process of planning spring visits to Minnesota

© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports
© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports (© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

Over the last few days here on Gophers Nation, we have confirmed multiple prospects that are planning on visiting the Minnesota Golden Gophers this spring.

That list of visitors is expected to grow over the next several weeks as prospects look to make the trip to Minneapolis for spring practices and the Gophers' spring game in April.

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With that, Gophers Nation has talked to multiple prospects who are in the process of scheduling visits to the Golden Gophers.

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