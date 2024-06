The final of three commitments for Minnesota on Wednesday night, P.J. Fleck and the Golden Gophers dipped into Wisconsin to nab 6-foot-5 linebacker Rhett Hlavacka.

Hlavacka previously held ofefrs from Ohio and Northern Iowa in his recruitment prior to Wednesday but also drew interest from Nebraska, North Dakota State, and Wisconsin.



"I'm incredibly grateful to announce my commitment to Minnesota after an amazing camp expeirence and insightful conversations with Coach Fleck and Coach Hetherman," he said on X. "Thanks to all who believed in me!."

