News More News
{{ timeAgo('2022-12-07 15:56:50 -0600') }} football Edit

Wisconsin WR transfer Markus Allen backs off Minnesota commitment

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

Minnesota's transfer portal commitment from Wisconsin WR Markus Allen appears to be no more. On Wednesday evening, Allen tweeted that is recruitment is "100% open" and a previous tweet used to commit to Minnesota has since been deleted.

It's unclear if the Gophers will still be a part of his recruitment going forward.

Allen originally committed to the Gophers last Monday, November 28 after receiving an offer and taking an official visit to Minneapolis. During his two years at Wisconsin, Allen played in eight games recording 10 receptions for 156 yards and one touchdown.

The wide receiver position is a major position of need for the Gophers with the transfer portal now open and P.J. Fleck and his staff his eyes on several prospects including Western Michigan WR Corey Coombs.

You can follow along with all Minnesota transfer portal news inside in our Inside Gopher Nation forum.

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @JaredHalus

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}