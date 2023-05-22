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2024 ATH Samuel Madu talks Minnesota and official visit plans

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

On Sunday, TGR was present at the Rivals Camp Series stop in Piscataway (NJ). While there weren't a ton of Minnesota targets at the event, one key target, Samuel Madu did make his way from White Plains (NY) to Piscataway for the event.

TGR was briefly able to catch up with Madu to talk about his interest in the Gophers and his recruitment going forward.

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