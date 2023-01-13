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2024 WR Isaiah McMorris eyes potential visit to Minnesota after offer

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

The Minnesota Golden Gophers coaching staff offered 2024 wide receiver Isaiah McMorris on Friday afternoon becoming the eighth offer for the West Bellevue High School standout.

The Gophers join Iowa, Kansas, Kansas State, Missouri, Nebraska, Penn State, and Texas Tech in offering the 6-foot-0, 167-pound athlete.


Shortly after being offered, TGR caught up with McMorris to discuss the offer and his recruitment.

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