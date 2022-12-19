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football
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Gophers flip All-American wide receiver TJ McWilliams from Purdue
P.J. Fleck and his coaching staff have had a pretty good weekend. On Monday, the Gophers picked up their fourth commitment in two days when All-American wide receiver TJ McWilliams announced his commitment to the program.
He is the 19th commitment in the Gophers' 2023 recruiting class and the second in the last two days joining Illinois linebacker Matt Kingsbury.
The commitment from McWilliams came just hours after the Indianapolis (IN) native announced his decommitment from the Boilermakers after taking an official visit to Minneapolis.
The 6-foot-0 wide receiver became a target for the Gophers with the coaching change at Purdue being offered early last week and then an official visit being scheduled shortly afterwards. The Gophers also had an in-home visit with the three-star wide receiver and his family last week prior to his visit.
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McWilliams will take part in the 2022 All-American Bowl (formerly known as the Army All-American Bowl) on January 7 which will be televised nationally on NBC.
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