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How did PFF grade out the Golden Gophers in their 31-13 loss to UNC?

© Bob Donnan-USA TODAY Sports
© Bob Donnan-USA TODAY Sports (© Bob Donnan-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

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Minnesota suffered their first loss of the 2023 season on Saturday afternoon when they took on the North Carolina Tar Heels. As the Gophers look to bounce back from their first setback of the season, Gophers Nation looks at how Pro Football Focus graded out the Golden Gophers in the losing effort.

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