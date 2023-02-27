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{{ timeAgo('2023-02-27 07:00:00 -0600') }} football Edit

Jaydon Wright brings unique combination of size and speed to the Gophers

Dylan Callaghan-Croley • TheGopherReport
Recruiting Writer
@Dylan_RivalsPRZ

On Sunday night, the Minnesota Golden Gophers picked up their thrid commitment in the 2024 recruiting class when three-star running back Jaydon Wright announced his decision via Twitter.


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Below, The Gopher Report takes a look at what exactly Wright will bring to the Gophers with his commitment.

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