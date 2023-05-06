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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Is Dawson Garcia the key to success?

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator, and recruiting assistant, discusses if Dawson Garcia is the key to Minnesota’s success in 2024 and the upcoming visit from Howard transfer Elijah Hawkins.

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