News More News
{{ timeAgo('2023-04-13 09:41:15 -0500') }} football Edit

LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: The new Big Ten, Sunram commits

Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
Related
Related
{{ link.display_text }} |

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM SUBSCRIPTION!

Today we discuss the new era of the Big Ten that will be here before we know it and why the Minnesota Gophers schedule next season is a perfect development for a young team headed towards more competition.

We also discuss new Gophers commit Riley Sunram and what he brings to the squad.

On today's Locked On Golden Gophers podcast, host Kane Rob, former collegiate football video coordinator and recruiting assistant, discusses the Gophers tough schedule for 2023. We also discuss new Gophers commit Riley Sunram.

Follow & Subscribe on all Podcast platforms: https://link.chtbl.com/LOGoldenGophers?sid=YouTube

Locked On College Conferences, HBCU, Basketball & More: https://linktr.ee/LockedOnCollege

Follow Us on Twitter: Kane Rob - @GophersKaneRob

Locked On Golden Gophers - @LOGoldenGophers

============================

- Talk about it INSIDE GOPHER NATION.

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST

- SUBSCRIBE TO LOGoldenGophers

- Follow us on Twitter: @MinnesotaRivals, @AlexCarlsonTGR, @SeanW_Rivals, @DylanCC_FB, @JaredHalus, @GopherKaneRob, @LOGoldenGophers

- SUBSCRIBE to The Gopher Report.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}