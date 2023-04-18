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LOCKED ON GOLDEN GOPHERS: Will MN Continue to be A Top Defense in 2023?

© Vincent Carchietta-USA TODAY Sports
© Vincent Carchietta-USA TODAY Sports (© Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)
Kane Rob • TheGopherReport
Staff Writer
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