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Minnesota K Dragan Kesich named Bakken-Andersen Big Ten Kicker of the Year
Dylan Callaghan-Croley
•
Gophers Nation
Recruiting Writer
Minnesota place kicker Dragan Kesich has been named the Big Ten's Bakken-Andersen Kicker of the Year.
The Oak Creek, Wisconsin native also named a semifinalist for the Lou Groza Award was tremendous all season for the Gophers, making 22-of-26 opportunities including hitting 8-of-10 field goal attempts over 40+ yards including 3-of-4 from 50+ yards. He was also 24-for-24 in extra-point attempts. His 90 points scored this season totaled nearly 37% of the program's total offense this season.
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Kesich's season started with a bang as the 6-foot-4 placekicker hit a 47-yard field goal as time expired to give the Gophers a 13-10 win in their season opener against Nebraska. He also accounted for all of the Gophers' 12 points in a 12-10 win over Iowa in October.
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