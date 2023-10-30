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Minnesota-Purdue kickoff time and television assignment announced

© Matt Krohn-USA TODAY Sports
© Matt Krohn-USA TODAY Sports (© Matt Krohn-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Gophers Nation
Recruiting Writer
@RivalsDylanCC

The Minnesota Golden Gophers' Week 11 matchup against the Purdue Boilermakers officially received its kickoff time and television assignment on Monday morning.

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The Golden Gophers will travel to West Lafayette on November 11 for a 2:30 p.m. CT kickoff against the Boilermakers. The game is set to be televised nationally on NBC. The Big Ten West matchup will be a part of a double-header of Big Ten action on NBC in Week 11, as the network will also broadcast Michigan State at Ohio State that evening.



REMAINING SCHEDULE

November 4 vs Illinois: 2:30 p.m. CT / BTN

November 11 at Purdue: 2:30 p.m. CT / NBC

November 18 at Ohio State: TBA / TBA

November 25 vs Wisconsin: TBA / TBA

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